Politica. Il Coordinamento del circolo PD di Favara si prepara al Congresso e convoca- domenica 12 febbraio- l’assemblea degli iscritti

“È convocata l’assemblea degli iscritti al PD per domenica 12 febbraio 2023 nella NUOVA SEDE del partito sita in Cortile Copernico, 19 (traversa di via Roma) Favara.”.

Ecco quanto si legge nella nota a firma del Coordinamento del circolo PD di Favara che si prepara al Congresso Nazionale.

“Tutti gli iscritti sono chiamati a partecipare e a prendere parte al dibattito. Sarà allestito il seggio, in una stanza che consentirà a ciascuno la segretezza nell’espressione della preferenza per uno dei quattro candidati in lista a segretario nazionale.

L‘assemblea avrà inizio alle ore 16,00 e il seggio sarà aperto fino alle ore 20,00. Così come previsto dall’art. 4 del regolamento congressuale nazionale in apertura dell’assemblea sarà proposta e messa ai voti per l’approvazione la Presidenza del congresso che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantirà la presenza di un rappresentante per ciascuna candidatura. Della Presidenza farà parte un membro della Commissione provinciale con funzioni di garanzia.

In apertura della riunione di circolo verranno presentate le linee politico- programmatiche collegate ai candidati, a ciascun presentatore verrà assicurato pari opportunità nella presentazione.

Immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto avverrà lo scrutinio che sarà pubblico e, i cui risultati registrati , saranno immediatamente comunicati alla Commissione Provinciale per il Congresso. La data di svolgimento dell’elezione del/la Segretario/a e dell’Assemblea nazionale attraverso le primarie, aperte anche a coloro che sono simpatizzanti ed elettori del PD, anche se non iscritti, è fissata per il giorno 26 febbraio 2023 ,come previsto dall’art. 1 del regolamento nazionale. Si vota dalle ore 8.00 alle ore 20.00 . Per questo secondo momento sarà comunicata successivamente la sede del seggio, possibilmente in luogo aperto e pubblico, per consentire a tutti i cittadini la partecipazione più ampia e democratica”.