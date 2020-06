Politica. Il deputato nazionale del M5S Michele Sodano: “La provincia di Agrigento protagonista delle ZES”

“ZES SICILIA, La provincia di Agrigento protagonista delle Zone Economiche Speciali con l’inclusione dei territori di Agrigento, Porto Empedocle, Favara, Licata, Aragona, Ravanusa e Palma di Montechiaro. Dobbiamo sfruttare al massimo questa opportunità per creare un nuovo importante tessuto economico-industriale in cui i principali attori siano i giovani e rafforzare l’esistente”.

A darne notizia è il deputato nazionale agrigentino del M5S Michele Sodano. Tra le città scelte della provincia, anche Favara.

“Infatti, grazie all’intenso lavoro del Movimento 5 Stelle in Parlamento- continua Sodano- il Governo ha istituito ben due Zone Economiche Speciali per la Regione Siciliana, a dimostrazione del della massima attenzione rivolta nei confronti delle regioni del Sud. Il riconoscimento delle ZES ci assegna lo status di polo strategico ove, grazie alle notevoli agevolazioni fiscali e alla drastica semplificazione amministrativa, sarà più vantaggioso avviare e far crescere le aziende che, nel nostro territorio, operano nei settori della logistica, dei trasporti e del commercio. E’ opportuno agire al più presto, definendo subito le idee progettuali e i piani di intervento per la realizzazione di innovative strategie di sviluppo. Come ripeto sempre, per il successo di tali operazioni, è necessario che anche i giovani comincino a prendere iniziativa e a definire il futuro economico della nostra terra basato sulla sostenibilità ambientale e sull’industria 4.0. La provincia di Agrigento deve cogliere al volo questa opportunità, sfruttarla al massimo per creare nuovi posti di lavoro e attirare quanti più investimenti stranieri: nel nostro territorio sono Zone Economiche Speciali i porti e i retroporti di Porto Empedocle e Licata, la retrostante zona industriale posta tra Agrigento, Aragona e Favara, Ravanusa e Palma di Montechiaro”.