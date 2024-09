Politica. La Democrazia Cristiana Provinciale si riorganizza. A Francesco Rimini il ruolo di Responsabile del Dipartimento Giustizia, Legalità e Trasparenza

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa in merito alle attività di riorganizzazione della Democrazia Cristiana provinciale. Il segretario Antonietta Vieta annuncia la delega al ruolo di Responsabile del Dipartimento Giustizia, Legalità e Trasparenza a Francesco Rimini. Di seguito le dichiarazioni.

La Democrazia Cristiana riprende l’attività di riorganizzazione e di programmazione di eventi, incontri, assemblee, convegni e dibattiti che profilano il progetto politico del partito per incrementare sempre più adesioni, per ascoltare con continuità le istanze della gente preservando l’etica e l’ideologia che la DC tiene da sempre come principi saldi della propria formazione.

Il Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana Avv. Antonietta Vita prosegue con le nomine per la strutturazione del partito in territorio provinciale assegnando il ruolo di Responsabile del Dipartimento Giustizia, Legalità e Trasparenza a Francesco Rimini il quale accoglie con impegno il compito prefiggendosi di portare avanti con dedizione, determinazione e professionalità le tematiche del Dipartimento affidatogli.