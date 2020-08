Politica. L’avv. Roberta Zicari: “Finalmente una buona notizia per Agrigento. Pubblicati gli avvisi per l’affidamento dei lavori per il depuratore consortile a servizio della fascia costiera di Agrigento e Favara”

Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dall’avv. Roberta Zicari in merito agli gli avvisi di gara per l’affidamento dei lavori di completamento della fognatura nella zona di Cannatello fino a Zingarello e dei lavori di costruzione del nuovo depuratore consortile che servirà la fascia costiera di Agrigento e il Comune di Favara.

“Pubblicati gli avvisi di gara per l’affidamento dei lavori di completamento della fognatura nella zona di Cannatello fino a Zingarello e dei lavori di costruzione del nuovo depuratore consortile che servirà la fascia costiera di Agrigento e il Comune di Favara.

” Finalmente una buona notizia per Agrigento. Da diversi anni lotto contro i sistemi di depurazione non adeguati allo sviluppo della città, come i pennelli, e cerco di tenere alta l’attenzione sull’importanza della costruzione del nuovo depuratore consortile a servizio della fascia costiera di Agrigento e Favara, per tutelare il nostro mare.

Sulle bollette idriche che noi paghiamo, c’è una specifica voce “servizio di depurazione” : deve essere svolto e anche bene !

Voglio ringraziare l’onorevole Savarino, Presidente della IV Commissione legislativa ARS, per aver seguito passo passo l’iter amministrativo che oggi, finalmente, segna un punto di svolta per la nostra città.

Fin dal suo insediamento, 2 anni fa, ha sposato la causa capendone l’importanza, e convocato fisicamente in audizione per ben 5 volte il Commissario di Governo (nella persona del prof. Rolle prima, oggi del prof. Giugni), che dopo aver acquisito e ammodernato i progetti redatti da Girgenti Acque, oggi, finalmente, mediante Invitalia, bandisce le gare d’appalto ad evidenza pubblica.

Anche Agrigento inizia pian piano a diventare una città “normale”. Grazie a tutti i cittadini e le associazioni che negli anni hanno alzato la voce e preteso i loro diritti, e grazie alla politica per aver fatto la sua parte. È la strada giusta, Avanti così! “