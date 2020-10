Politica. L’on. Giusi Savarino: “36 Adempimenti burocratici per l’eco e Sima bonus, non possiamo restare inerti!”

“36 Adempimenti burocratici solo per attivare l’eco e il Sisma bonus! È inaccettabile! Non possiamo restare inerti!”.

A parlare è l’onorevole Savarino, Presidente della IV Commissione legislativa ARS, territorio, ambiente e mobilità, a supporto del grido di aiuto lancianto dall’Ance, e così prosegue “Nel mese di Agosto, mentre il pomeriggio l’Aula approvava l’importante riforma della legge Urbanista redatta dalla Commisisone che Presiedo, la mattina noi eravamo già a lavoro sulla legge Edilizia. Oggi il DDL Edilizia, anche questo frutto del lavoro della IV Commissione, è pronto per l’Aula e va calendarizzato subito per ricevere il voto favorevole dei colleghi e diventare legge.

In questo modo diamo una risposta concreta all’Ance Sicilia e a tutti i Siciliani che vogliono utilizzare gli incentivi a disposizione, come il sisma ed eco bonus. Dobbiamo, per quanto di nostra competenza, creare le condizioni giuridiche affinché possano essere sfruttatate al meglio tutte le risorse destinate al comparto edilizio, senza che la burocrazia sia di impedimento. La parola d’ordine del governo Musumeci è semplificazione, fatta nostra Commissione e in Ars, bisogna stare dalla parte del cittadino e non permettere che la mala burocrazia soffochi il sistema. Anche questa volta, noi facciamo concretamente la nostra parte! “