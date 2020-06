Politica. L’on. Giusi Savarino: “Grazie all’assessore Razza, l’ospedale di Ribera sarà potenziato”

“Ringrazio l’ Assessore alla Sanità, Ruggero Razza, per lo sforzo profuso nell’utilizzo dei fondi del Decreto Rilancio per investimenti destinati a rendere il” Fratelli Parlapiano” di Ribera Covid- H, e per aver previsto nello stesso nosocomio di Ribera, l’allocazione del reparto “Unità complessa di malattie infettive”, previsto in pianta organica ma di cui la provincia di Agrigento è ancora carente. Adesso, finalmente, il Fratelli Parlapiano avrà una offerta sanitaria maggiore e più coerente con le richieste del territorio ” così l’onorevole Savarino commenta la notizia del potenziamento del nosocomio di Ribera e prosegue : ” Sul mantenimento del pronto soccorso, invece, si è aperto un tavolo romano per modificare il decreto Balduzzi che allo stato attuale ne imporrebbe la chiusura. Nelle more del tavolo Nazionale, verrà sospeso il timing, cioè la procedura, per la chiusura del pronto soccorso. Sono certa che anche i deputati Nazionali del Territorio, supporteranno gli sforzi del governo Regionale e peroreranno la causa del pronto soccorso di Ribera sui tavoli romani. ”

On. Giusi Savarino

Presidente IV Commissione legislativa ARS