Politica. L’on. Giusi Savarino: “Il protocollo Inail è inadeguato per bar e ristoranti. Si rischia di non aprire!”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa inviata dall’on. Giusi Savarino Presidente della IV Commissione all’ARS in merito alla riapertura in Sicilia da lunedì 18 maggio.

“Così bar e ristoranti non sono messi in condizione di aprire, il protocollo Inail è inadeguato anche per questo settore! Già ieri lanciavo un grido di allarme sulla sua inadeguatezza in relazione al settore balneare, oggi torno a ripeterlo a gran voce : non si può usare la rigidità del “burocratese” per un settore che non si conosce! Ne ho parlato subito al Presidente Musumeci che ha raccolto immediatamente le legittime esigenze degli esercenti bar e ristoranti, settore che altrimenti rischierebbero di non aprire, creando un danno enorme al Pil della regione siciliana, già in difficoltà.

Oggi alle 15 il Presidente Musumeci, con Bonaccini e Toti, avrà una riunione della cabina di regia con il governo Conte, mettendo all’ordine del giorno proprio i temi segnalati, con proposte alternative provenienti dalle maggiori associazioni di categoria, tra cui quella della FIPE Confcommercio regione Siciliana, anche questa volta toccherà al Presidente Musumeci, in rappresentanza di tutte le regioni del Sud, fare sintesi con le altre regioni e portare buon senso e concretezza ai provvedimenti targati Conte.”

On. Giusi Savarino

Presidente IV commissione legislativa Ars