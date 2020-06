Politica. Michele Montalbano e Giuseppe Lentini: “Durante il lockdown sono aumentati i diritti di segreteria”

Michele Montalbano e Giuseppe Lentini, in una nota stampa congiunta, intervengono sull’aumento dei diritti di segreteria per le pratiche urbanistiche-edilizie e SUAP.

“In piena emergenza COVID-19 l’amministrazione comunale di Favara con delibera di giunta N°44 del 30/04/2020 ha approvato l’aggiornamento dei diritti di segreteria per le pratiche urbanistiche-edilizie e SUAP.

Verrebbe da dire alla faccia del “ce la faremo”, infatti mentre ognuno di noi stava nelle proprie case l’amministrazione guidata da Anna Alba ha pensato bene di aumentare ulteriormente i diritti di segreteria secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo per il periodo Maggio 2015/Maggio 2020.

Riteniamo che tutto questo sia una vera e propria ipocrisia amministrativa e sociale, rispetto ai tanti proclami che la sindaca nelle sue innumerevoli dirette streaming affermava affinchè la comunità favarese non venisse ulteriormente intaccata dalla dilagante crisi economica.

Un colpo ad effetto che produce un atto assolutamente non in linea con i presupposti di ripresa, dopo una devastante carenza lavorativa dovuta alla pandemia.

Nello specifico, ad esempio, per il ritiro di una normale pratica di autorizzazione edilizia prima si pagava 100€, oggi con la nuova delibera di giunta ben 520€!! Tutto questo durante il lockdown e dopo il famigerato e devastante dissesto economico. Ce la faremo…speriamo bene!”