Politica. Michele Sodano (M5S): “Il Movimento 5 Stelle ha scelto Marcella Carlisi come candidata a Sindaco di Agrigento”

Ed anche il deputato nazionale del M5S Michele Sodano ufficializza la candidatura a sindaco di Agrigento della consigliera comunale Marcella Carlisi. Ecco quanto affermato.

“Il Movimento 5 Stelle ha scelto la consigliera comunale Marcella Carlisi come candidata a Sindaco di Agrigento. Oltre ai 5 anni di coraggiosa presenza a Palazzo dei Giganti come unica forza di opposizione, la nostra offerta politica si arricchisce di una lista di candidati al consiglio comunale competenti e motivati per la riqualificazione della città. Il 4 e il 5 ottobre Agrigento sceglie i propri amministratori e l’occasione non può tradursi nell’ennesimo ritorno allo status quo, ma al contrario deve decretare l’inaugurazione di un nuovo corso per il nostro capoluogo di Provincia dove sia protagonista la visione e non la propaganda, l’efficienza nelle spese e non lo spreco di denaro pubblico, il bene comune e non l’abuso di potere”.