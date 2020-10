Politica: Michele Sodano (M5S): “In arrivo 84 milioni per le scuole, per Agrigento più di 8 milioni e mezzo”

“La scuola è da sempre un tema centrale per il Movimento 5 Stelle e vogliamo che gli studenti italiani possano viverla in ambienti sicuri e moderni”. A parlare è Michele Sodano, deputato nazionale del M5S. “La nostra Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina- afferma Sodano- ha firmato un decreto che prevede 855 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica, con l’obiettivo di rinnovare e mettere in sicurezza gli istituti.

In Sicilia arriveranno ben 84.743.464€, che saranno così divisi tra le province:

AGRIGENTO 8.786.942,64€

CALTANISSETTA 4.585.742,20€

CATANIA 19.826.309,07€

ENNA 3.660.127,58€

MESSINA 8.810.195,74€

PALERMO 17.467.396,63€

RAGUSA 5.879.328,63€

SIRACUSA 6.530.039,36€

TRAPANI 9.197.382,69€

Entro il prossimo 17 novembre- conclude l’on. Michele Sodano- gli enti locali dovranno comunicare al ministero dell’Istruzione l’elenco degli interventi da finanziare”.