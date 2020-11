Politica. Michele Sodano (M5S): “RACCOLTA SEGNALAZIONI CRITICITA’ SANITA’ COVID PROVINCIA DI AGRIGENTO”

In merito alla delicatissima situazione sanitaria presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, interviene il deputato nazionale del M5S Michele Sodano.

“Sto ricevendo tantissime segnalazioni da parte degli operatori sanitari del San Giovanni di Dio di Agrigento, vogliono rimanere anonimi per non perdere il proprio posto di lavoro. Mi comunicano tanti problemi e protocolli sbagliati che mettono a rischio la vita degli infermieri, dei visitatori e degli stessi pazienti covid e non covid. Sono molto preoccupato. Per questo motivo vi chiedo di scrivermi all’indirizzo sodano_m@camera.it inviandomi tutte le criticità e le inefficienze che avete riscontrato nell’intera provincia di Agrigento, così da poterle raccogliere in un documento che lunedì invierò ai vertici della sanità provinciale, regionale e allo Staff del Ministro della Salute Roberto Speranza. Grazie anticipatamente.”

Michele Sodano

https://www.facebook.com/michelesodanoM5S/photos/a.153336985374781/670670756974732/