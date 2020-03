Politica. Referendum Bocciamoli Tutti. Il Gruppo Misto applaude all’adesione dei 7 consiglieri del M5S “dissidenti”

Crescono le adesioni per il Referendum Bocciamoli tutti, presentato in conferenza stampa dai 4 consiglieri del Gruppo Misto. Oggi, la notizia che a sposare la “causa” anche i 7 consiglieri del M5S definiti ormai “dissidenti” e lontani dalla gestione Anna Alba. Ecco quanto scrivono.

“Il gruppo misto ringrazia i 7 consiglieri dissidenti della ex maggioranza per avere sposato il “Rederendum BOCCIAMOLI TUTTI”. Tanti più saranno i soggetti in questa primissima fase di avvio, tanto più l’iniziativa avrà energia per raggiungere velocemente l’obiettivo. L’appello del gruppo misto va ancora una volta alla città. Partiti, gruppi, associazioni, singoli possono aderire in qualsiasi momento, ma prima è meglio! bocciamolitutti@gmail.com è l’indirizzo e-mail ufficiale dell’iniziativa, cui inviare segnalazioni, proposte di collaborazione, consigli. Aiutateci e… BOCCIAMOLI TUTTI”.

Effettivamente, ancora una volta, a circa un anno e mezzo dalle prossime elezioni, non si ferma la voglia di fare opposizione degli 11 consiglieri. Una cosa è certa, dopo la mozione di sfiducia che non ha sortito il finale sperato per i firmatari, è certamente vero che gli 11 consiglieri non si sono “lasciati”, ma continuano il percorso insieme. Seguiremo le iniziative del Referedum popolare Bocciamoli tutti.