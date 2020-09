Politica. Sabato 5 settembre evento regionale di #db ad Agrigento. Presente anche Nello Musumeci

Si terrà domani, sabato 5 settembre presso l’Hotel “Dioscuri Bay Palace” di San Leone, il meeting politico del gruppo all’ARS di DiventeràBellissima.

“Dal buon governo della Regione: gli impegni mantenuti, gli obiettivi da raggiungere” è il tema della manifestazione promossa dal gruppo all’Ars di DiventeràBellissima, in programma dalle ore 10 alle ore 20 .

Saranno presenti i vertici del movimento, il Presidente Nello Musumeci, l’On. Gino Ioppolo e l’On. Giuseppe Catania, l’assessore alla Salute Ruggero Razza e i deputati regionali Alessandro Aricò, Giusy Savarino, Giorgio Assenza, Pino Galluzzo e Giuseppe Zitelli.

Come di consueto la giornata inizierà dall’ascolto dei territori a partire dagli interventi di alcuni sindaci ed amministratori in carica. Seguirà un importante confronto con gli imprenditori che costituiscono in Sicilia esempi positivi per l’economia e per il sociale. Nel pomeriggio, apriranno i giovani amministratori “di domani”, che si scommettono nelle prossime elezioni.

Concluderanno la giornata gli interventi politici del gruppo parlamentare, a partire dal capogruppo Alessandro Aricò, dell’On. Giusi Savarino, dell’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, e in chiusura dei lavori dell’intensa giornata di Politica, l’attesa relazione del Presidente della Regione, Nello Musumeci.