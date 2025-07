Politica. Sabrina Lattuca nominata Commissario Cittadino della Democrazia Cristiana a Realmonte

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa inviata relativamente alla nomina del nuovo commissario cittadino della Democrazia Cristiana di Realmonte.

Il Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana conferisce la nomina di Commissario cittadino del partito per la città di Realmonte, in provincia di Agrigento all’Avvocato Sabrina Lattuca, figura di riconosciuta esperienza politica e professionale.

A darne notizia il segretario provinciale, l’avv. Antonietta Vita la quale afferma che “il nuovo Commissario avrà il compito di riorganizzare e rilanciare la presenza del partito a livello locale, rafforzando il dialogo con i cittadini e le realtà sociali ed economiche del territorio, in linea con i principi fondanti della Democrazia Cristiana e con uno sguardo attento alle sfide contemporanee”.

L’Avv. Sabrina Lattuca ringrazia il Segretario Nazionale Totò Cuffaro, il Segretario Regionale Stefano Cirillo, il Segretario Provinciale Antonietta Vita e l’On. Carmelo Pace.

“Il mio insediamento da Commissario Cittadino rappresenta un passo importante nel percorso di rinnovamento e radicamento della Democrazia Cristiana nei comuni della provincia di Agrigento – ha dichiarato l’avvocato Lattuca. La città di Realmonte con la Scala dei Turchi meritano una presenza politica viva, costruttiva e propositiva, vicina ai bisogni della gente e pronta ad essere ascoltata. Continuerà la campagna di tesseramento al partito in attesa di procedere al Congresso Cittadino per la nomina del Segretario. Non verremo meno ad incontri pubblici con i cittadini e i rappresentanti di associazioni e giovani locali per illustrare gli obiettivi della nuova direzione politica cittadina”

La Segretaria Provinciale di Agrigento augura buon lavoro sicura che il progetto politico della Democrazia Cristiana continuerà ad operare fattivamente portando avanti i principi da sempre radicati all’etica morale che contraddistingue il nostro partito.