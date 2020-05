Politica. Sicilia. Finanziaria. Catanzaro: sospensione canoni Consorzi di Bonifica norma d buon senso.

“La sospensione dei ruoli istituzionali ed irrigui emessi dai consorzi di bonifica della Sicilia relativi al periodo 2013-2019, fino al 30 novembre 2020, prevista dalla legge di stabilità regionale, consentirà di dare respiro a centinaia di imprese agricole siciliane piegate dalla crisi economica”. Lo dice Michele Catanzaro parlamentare regionale del Partito democratico commentando l’approvazione da parte dell’Aula di Palazzo dei Normanni della norma da lui proposta che sospende i canoni emessi dai consorzi siciliani.

“Gli agricoltori siciliani hanno continuato a lavorare per non bloccare la filiera produttiva nonostante la mancanza di manodopera la situazione di grave emergenza che sta attanagliano l’intero Paese. La sospensione dei canoni inserita nella legge di stabilità su mia proposta e che il parlamento siciliano ha votato favorevolmente è una norma di buon senso che servirà a tutelare il comparto agricolo siciliano. Restiamo in attesa – conclude Catanzaro – della sempre promessa riforma del settore che speriamo il governo possa presentare all’indomani della finanziaria”.

Press kitt – area stampa: