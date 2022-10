Politica. Venerdì 14 ottobre gli esponenti della Democrazia Cristiana si incontreranno a Castrofilippo

Si terrà presso l’aula consiliare del Comune di Castrofilippo, venerdì 14 ottobre a partire dalle ore 20.00, un incontro con gli esponenti e i militanti della Democrazia Cristiana. Dopo la recente votazione Regionale, e alla luce del significativo risultato in provincia di Agrigento, si è reso necessario interloquire con il territorio. Dunque, in Piazza Paolo Borsellino- sede dell’aula del consiglio cittadino- interverranno: Carmelo Baio, consigliere comunale/ commissario cittadino di Castrofilippo; Giuseppe Nobile, dirigente di partito; Giuseppe D’Orsi, dirigente di partito provinciale; Liliana Palumbo Piccionello, responsabile donne DC di Canicattì; On. Carmelo Pace, neo deputato regionale DC Sicilia.