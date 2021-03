Politiche Sociali. ARS approva norme per disabilità e minori fragili

5 milioni di euro per l’assistenza igienico sanitaria degli studenti disabili, 300 mila euro per il trasporto sui mezzi pubblici ed una nuova, più flessibile, normativa sull’accoglienza di bambini e ragazzi in difficoltà all’interno delle comunità gestite dai Comuni o convenzionate con i Comuni.

Questo il risultato di tre emendamenti approvati oggi alla legge Finanziaria, proposti da Marianna Caronia, per altrettanti interventi di politiche sociali rivolte a categorie socialmente fragili.

Particolarmente significativo l’intervento che stanzia i fondi per garantire agli studenti delle scuole superiori l’assistenza igienico-sanitaria che durante tutto l’anno scolastico ha visto continue incertezze a seguito del trasferimento delle competenze allo Stato. “Con un proficuo lavoro che ha coinvolto il Governo e le Commissioni – afferma Marianna Caronia – abbiamo individuato la modalità più corretta e stanziato una somma specifica per garantire questi servizi, che sono a tutti gli effetti indispensabili per rendere possibile la frequenza della scuola.”

Un secondo intervento, sempre rivolto alla popolazione con disabilità, è quello che stanzia 300mila euro da riconoscere come contributo alle aziende del trasporto pubblico locale per il rilascio di abbonamenti agevolati.

Infine un terzo intervento, riguarda le comunità nelle quali, a carico dei Comuni, vengono ospitati bambini e ragazzi provenienti da situazioni di fragilità o disagio familiare. Grazie alla nuova norma, che amplia il numero di posti disponibili in ciascuna comunità. “Un modo – spiega la Caronia – per garantire un numero adeguato di posti in ciascun comune tale da dare un’adeguata assistenza a questi giovani e, allo stesso tempo, per ottimizzare la spesa della Regione e dei Comuni che potranno così garantire servizi più efficaci senza un sostanziale aggravio di costi.”