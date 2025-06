Polizia di Stato: trasferimenti di Funzionari alla Questura di Agrigento presso i Commissariati di P.S. di Sciacca e Palma di Montechiaro

Il dr. Lupo, laureato in Giurisprudenza, dopo la frequentazione del 100° Corso Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia, veniva assegnato alla nostra Questura con conferimento incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, occupandosi prevalentemente della gestione degli sbarchi clandestini sulla costa e sull’Isola Lampedusana con particolare riferimento alle attività di identificazione e trasferimento migranti, successivamente, per esigenze di servizio, veniva trasferito al Commissariato di P.S. di Sciacca con l’incarico di Dirigente; trasferito presso la Questura di Trapani, ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto, in quella sede, ha altresì diretto il Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo ove ha svolto attività di polizia giudiziaria nel settore del traffico illecito di sostanze stupefacenti e dei reati contro il patrimonio, successivamente ha diretto l’Ufficio Immigrazione di quella Questura ed ancora ha diretto il Commissariato di P.S. di Castellammare del Golfo. Successivamente è stato nominato Vice Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine con responsabilità dell’Ufficio Misure di Prevenzione, infine, è stato nominato Capo della Sezione Operativa D.I.A. di Trapani.