Polizia Penitenziaria al servizio del paese!!

Questo scatto è stato effettuato in piena emergenza, all’indomani della distruzione di decine di reparti detentivi degli istituti penitenziari, mentre ancora si faceva la conta dei morti, dei feriti degli evasi. Mentre gli elicotteri sorvolavano i penitenziari devastati dalla furia di centinaia di detenuti facinorosi questo poliziotto sotto braccio accompagnava all’uscita del penitenziario una mamma, la mamma di un detenuto, che a causa di evidenti difficoltà motorie non riusciva da sola a raggiungere l’uscita del penitenziario dopo avere depositato alcuni generi di conforto per il proprio figlio.

“Non siamo pagati per fare questo ne i nostri doveri ce lo impongono ma è il senso del dovere, il senso dell’appartenenza ad un Corpo di Polizia , l’equilibrio e l’alta professionalità che simili gesta diventato routine nel nostro agire quotidiano”. F.to Un poliziotto penitenziario