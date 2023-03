Pomeriggio di grande architettura a Villa Genuardi. Ospite d’onore Maria Giuseppina Grasso Cannizzo con la “Stratigrafia in movimento”

Ieri pomeriggio, a Villa Genuardi, l’Ordine degli architetti, con il patrocinio del Polo Universitario e di “Architettura & Donna” ha promosso, anticipando di un giorno la Giornata internazionale della donna, il convegno sul tema “Stratigrafia in movimento” che ha avuto come ospite d’onore Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, autorevole protagonista femminile dell’architettura.

“Ospitiamo un’autorevole protagonista femminile dell’architettura contemporanea – afferma Rino La Mendola, presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento – L’evento costituisce, di fatto, la prima tappa di un percorso che in primavera registrerà una serie di incontri volti a fare il punto sullo stato della professione, in occasione del centenario della costituzione degli Ordini degli architetti e degli ingegneri che, ricordiamolo, sono stati fondati con l’art. 2 della legge 1395 del 24 giugno 1923”.

In una sala gremita, Maria Giuseppina Grasso Cannizzo ha raccolto l’attenzione trattando temi di elevato contenuto architettonico e professionale. “Sono lieta di essere ad Agrigento – commenta – Qui ho trovato un ambiente molto accogliente. Io, di solito, è molto difficile che faccia delle conferenze agli Ordini professionali ma questa volta le mie perplessità si sono dissolte”.

A organizzare l’evento, il comitato coordinato dall’architetto Giacomo Cascio con la collaborazione degli architetti Angela Muratore e Melinda Drago

“Maria Giuseppina Grasso Cannizzo – dichiara Angela Muratore – è un architetto donna, siciliana, grande esempio per la nostra professione con i suoi grandissimi riconoscimenti in campo nazionale e internazionale, che si misura con le stesse sfide di progettazione che riguardano anche noi giornalmente. Ovviamente, il focus non è centrato soltanto sull’architettura al femminile ma anche sull’architettura di qualità relativamente al nostro contesto, con l’auspicio di dare un messaggio a tutti i nostri colleghi”.

“La presenza di Maria Giuseppina Grasso Cannizzo – spiega Melinda Drago – oltre a dare un contributo per l’accrescimento professionale, rientra in un percorso di attività che si svolgeranno in occasione dei festeggiamenti per il centenario della costituzione degli Ordini degli architetti e degli ingegneri utili anche a dare risalto alla professione dell’architetto al femminile”.

Nell’ambito della celebrazione del Centenario, il 31 marzo prossimo, a Casa Sanfilippo, si terrà una mostra dei progetti vincitori dei concorsi di progettazione, banditi dal Libero Consorzio e dai Comuni di Grotte, Racalmuto, Raffadali e Montevago per la realizzazione di cinque interventi di rigenerazione urbana per i quali sono state utilizzate le risorse del PNRR. Il 24 giugno prossimo, a Sciacca, è in programma “Open – Studi”, l’iniziativa votata a valorizzare i progetti di qualità realizzati dagli architetti agrigentini; il 30 giugno prossimo, nel cuore della Valle dei Templi, si svolgerà il convegno internazionale sul rapporto tra acqua e architettura che coinvolgerà illustri interpreti, di caratura internazionale, dell’architettura contemporanea.