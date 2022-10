Porto Empedocle, arriva “The World” la nave da crociera più grande del mondo: a bordo perfino campi da golf

La nave dei miliardari ha fatto scalo a Porto Empedocle da questa mattina. La “The World” la più grande nave da crociera di proprietà privata al mondo ha scelto Porto Empedocle per l’itinerario esclusivo del 2022.

“The World” partita ieri sera da Rades in Tunisia per arrivare questa mattina a Porto Empedocle non ha cabine, ma appartamenti i cui comproprietari pagano la modica cifra di 320mila euro di spese condominiali all’anno (che comprendono anche gli stipendi per l’equipaggio). Oltre agli ospiti ci sono 280 addetti del personale di bordo. La nave ospita in totale 150 famiglie di 20 nazionalità diverse, la prevalenza è statunitense mentre il resto è diviso tra europei, asiatici, australiani, sudamericani e sudafricani. Lunga 197 metri e larga 30, la nave batte la bandiera delle Bahamas. Ha dodici ponti e può ospitare fino a 1.200 passeggeri in un comfort paragonabile ad un albergo a cinque stelle lux, mobile sul mare.

Ogni giorno di visita al porto comporta una spesa pro capite di molte centinaia di euro per acquisti da consumo sul posto ma anche per e-commerce con spedizione a domicilio di merci ingombranti, solitamente copie museali di tipo archeologico e storico culturale. Insomma questi 1200 passeggeri in due giorni possono lasciare nel porto somme ingenti, difficile da calcolare ma certamente dell’ordine di milioni di euro, a beneficio dell’economia locale!

Spetta all’organizzazione portuale e dell’imprenditoria locale adeguarsi nell’offerta di servizi e prodotti disponibili alla portata di questa particolare clientela ad altissimo potenziale d’acquisto.



“Siamo felici di potere accogliere un parterre di ospiti così prestigioso – . annuncia Fabrizio La Gaipa, amministratore della Dmo, Distretto turistico Valle dei Templi – . La presenza della nave The World, che si tratterrà per due giorni, è un segnale importante di quella crescita del nostro turismo che non è più solo sperata, ma che piano piano si concretizza sempre più sino a toccare vette come questa, anche grazie al lavoro svolto in questi anni”.

“Mi preme sottolineare – aggiunge La Gaipa – che non si tratta di una visita ‘mordi e fuggi’,ma di una permanenza che darà il tempo ai turisti, oltre che di vedere la Valle dei Templi, anche di esplorare il territorio e di conoscerne le altre opportunità“.

A bordo della lussuosa nave ci sono 4 ristoranti con chef stellati, centri fitness, campi da tennis, stanze con biliardi e simulatori di golf, una biblioteca, due piscine, centri benessere, un cinema e un teatro. Gli appartamenti sono 165 e la metratura dei locali varia dai 100 ai 300 metri quadrati. Il costo va da un milione di dollari per arrivare a 12 milioni.

Foto Facebook