Porto Empedocle e Gela: in arrivo due dissalatori per affrontare la crisi idrica, investimento da 100 milioni

Il deputato agrigentino, Calogero Pisano, ha espresso grande soddisfazione per la decisione presa dalla cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, volta a fronteggiare la grave emergenza idrica che colpisce la Sicilia, con particolare riguardo alla provincia di Agrigento. In una nota, Pisano ha annunciato l’importante incarico affidato al commissario straordinario nazionale, Nicola Dell’Acqua, per l’acquisizione e l’installazione di due dissalatori: uno a Porto Empedocle e l’altro a Gela.

“Grande soddisfazione per la decisione della cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare l’emergenza idrica che affligge la Sicilia, e in particolare la nostra provincia, di dare al commissario straordinario nazionale, Nicola Dell’Acqua, l’incarico di acquisire e installare due dissalatori, uno a Porto Empedocle e uno a Gela. Si tratta di un passo fondamentale per garantire l’approvvigionamento idrico alla popolazione agrigentina, una risposta concreta e tempestiva del Governo Meloni, a cui va il mio sentito ringraziamento, alle necessità del nostro territorio. L’affidamento dell’incarico al commissario Dell’Acqua, che prevede un investimento di circa 100 milioni di euro, permetterà di dimezzare i tempi di realizzazione, consentendo una soluzione rapida del problema. Questa è l’ennesima dimostrazione dell’efficienza dell’esecutivo di Giorgia Meloni e dell’attenzione nei confronti degli agrigentini”.