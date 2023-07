Porto Empedocle: V premio Vigata  Andrea Camilleri

Si alza il sipario questa sera alle 21,30 in piazza Kennedy, nel cuore della città, sulla quinta edizione del Premio Vigata – Andrea Camilleri. Sarà la serata inaugurale che darà il via a una kermesse capace di tenere banco per tutto il mese di Agosto, con rappresentazioni teatrali di grande spessore, messe in scena da compagnie dell’agrigentino e non solo. A rompere il ghiaccio sarà la compagnia di casa, ovvero il Laboratorio Vigata con l’opera “HEY YOU HEY YOU”. Guidati dal direttore artistico, l’autore e regista Giovanni Volpe con Mario Silvano, direttore organizzativo gli interpreti sapranno catalizzare l’attenzione del pubblico. La serata sarà intercalata da momenti di riflessione su vari temi di attualità, con la “chicca” rappresentata dalla performance dell’attrice Carmela Butera. L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Porto Empedocle ed Enel. Appuntamento in piazza Kennedy. I posti a sedere consentiti dalla Questura sono circa 200.