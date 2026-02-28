POSTE ITALIANE: AL VIA IN PROVINCIA DI AGRIGENTO IL SERVIZIO DI RILASCIO E RINNOVO PASSAPORTO

Oggi la presentazione a San Giovanni Gemini. Il progetto è attivo in 35 comuni e rientra nel progetto Polis. Coinvolto anche l’ufficio postale nell’isola di Lampedusa.

Palermo, 27 febbraio 2026 – Al via in provincia di Agrigento il servizio di richiesta e rilascio del passaporto presso 35 uffici Polis, l’iniziativa di Poste Italiane che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. A San Giovanni Gemini, una delle sedi dove il servizio è disponibile, è stato organizzato un incontro per presentare l’iniziativa, alla presenza del sindaco Custode Zimbardo, del questore di Agrigento Tommaso Palumbo e di alcuni rappresentanti aziendali. Grazie all’accordo tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, residenti e domiciliati possono prenotare un appuntamento in ufficio postale e presentare la documentazione per richiedere il passaporto direttamente allo sportello. Tra gli uffici dove sarà possibile usufruire del servizio, c’è anche quello nell’isola di Lampedusa. “La possibilità di richiedere il passaporto all’interno dell’ufficio postale del nostro comune aggiunge un tassello importante al ventaglio di servizi previsti dal progetto Polis. L’iniziativa risponde concretamente alle esigenze della nostra comunità e costituisce un esempio di virtuosa collaborazione a supporto di cittadini e amministrazioni locali” – dichiara il sindaco di San Giovanni Gemini Custode Zimbardo. “Anche grazie alla capillarità della nostra rete presente sul territorio è stato possibile estendere questo servizio presso gli uffici postali della provincia di Agrigento: un supporto fondamentale per le aree più periferiche e i piccoli centri” – dichiara la responsabile Gestione Operativa della filiale di Agrigento di Poste Italiane Santina Bordonaro.



Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è un’operazione estremamente semplice. Basta consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, la ricevuta di pagamento per il passaporto ordinario della somma di 42,70 euro e contrassegno telematico da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica degli uffici postali abilitati, è l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) e inviare poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente. Il servizio è partito nel 2024 nei piccoli comuni e in grandi città come Roma, Bologna, Milano, Napoli e Firenze. Ad oggi, grazie all’iniziativa promossa da Poste Italiane sono già circa 160mila i passaporti erogati a livello Italia, a conferma del valore strategico del progetto. In Sicilia sono complessivamente 325 gli uffici postali Polis.