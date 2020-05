Poste Italiane installa nelle zone di contrada le cassette modulari per il servizio di recapito

Poste Italiane ha installato e assegnato ai cittadini nelle zone di contrada del comune di Aragona 86 nuove cassette modulari. La finalità è quella di garantire un servizio di recapito regolare facilitando il portalettere nell’individuazione dei destinatari della corrispondenza. Il sistema delle cassette modulari, già realizzato in diversi comuni della Sicilia, è stato studiato proprio per venire incontro a quanti sono domiciliati in zone prive di toponomastica con la difficoltà di comunicare ai propri interlocutori l’indirizzo completo.

Ognuno dei 12 blocchi installati contiene più cassette postali, di proprietà di Poste Italiane, a ciascuna delle quali può accedere il cliente assegnatario per il ritiro degli invii postali. L’amministrazione comunale di Aragona ha collaborato per l’installazione delle cassette modulari, che sono state assegnate gratuitamente una per ogni nucleo famigliare.