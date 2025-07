POSTE ITALIANE: NUOVI SCENARI DI FRODE E COME DIFENDERSI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL’AGRIGENTINO

Prevenzione e conoscenza per contrastare le truffe ai cittadini, così i direttori degli uffici postali della provincia di Agrigento imparano a riconoscerle.

Anche nella provincia di Agrigento Poste Italiane continua a investire nella formazione del proprio personale per contrastare i tentativi di frode in continua evoluzione. Grazie all’impegno dell’Azienda sul fronte della prevenzione, gli operatori degli uffici postali dell’Agrigentino riescono a sventare sempre più spesso i tentativi di truffa. Un risultato ottenuto anche grazie alla formazione continua dei dipendenti promossa da Poste Italiane sui temi della sicurezza per prevenire le frodi ai danni dei clienti.

Da ultimo, nei giorni scorsi un corso in modalità webinar tenuto dalla struttura aziendale di FraudManagement Sicilia ha coinvolto 24 direttori di altrettanti uffici postali, nei quali sono impiegati oltre 80 dipendenti della filiale agrigentina, che da oggi saranno ancor più preparati sul tema della prevenzione delle truffe digitali. Tra i punti di attenzione toccati durante la sessione formativa, particolare attenzione è stata posta sulle più frequenti tipologie di frodi messe in atto attraverso contatti fraudolenti che utilizzano i canali mail, telefonico, sms e siti internet. Sono stati inoltre passati in rassegna alcuni casi reali in cui l’intervento del personale di Poste Italiane ha permesso di porre fine a truffe ai danni di ignari clienti presentatisi in ufficio postale per effettuare operazioni ritenute sospette.

Punto cardine dell’intera formazione sono state dunque le moderne tecniche di cosiddetta “ingegneria sociale”, che con toni allarmistici e facendo leva sull’ingenuità delle vittime inducono i malcapitati a compiere volontariamente operazioni quali spostamenti di denaro, cessione di dati o accesso a link fraudolenti in un clima di urgenza e pressione psicologica.

“Gli uffici postali – spiega Rudy Raniolo, responsabile Fraud Management Sicilia di Poste Italiane – sono spesso la prima linea a cui ci si rivolge per dubbi, sospetti o per chiedere supporto. Per questo motivo la formazione del nostro personale è continua e in costante aggiornamento. La prevenzione e la consapevolezza sono le armi di difesa più efficaci”. Con questo obiettivo, al fianco degli incontri in presenza e via webinar, sono state erogate oltre 11mila ore di formazione per tutto il personale siciliano, con corsi in tema di cybersicurezza e gestione delle frodi.

Nelle 39 sedi dell’Agrigentino dotate di sala consulenza, inoltre, è a disposizione dei cittadini un vademecum su come riconoscere ed evitare i contatti fraudolenti, con una rassegna dei principali scenari di frode online e non. Tutte le informazioni e i consigli relativi alla sicurezza online e non solo sono inoltre presenti al link https://www.poste.it/sicurezza-online/guide-per-operare-in-sicurezza/come-difendersi-dalle-truffe