POSTE ITALIANE: PIANO DECORO. NUOVA VESTE ANCHE PER LA SEDE DI FAVARA 1

In Sicilia interventi in 103 uffici postali, tra manutenzione interna ed esterna, tinteggiatura e ripristino dei percorsi tattili a beneficio dei cittadini.

Prosegue anche in provincia di Agrigento il “Piano Decoro” di Poste Italiane, un progetto in linea con la missione sociale dell’azienda che ha avviato, dalla fine dell’anno scorso e in alcuni uffici postali, diversi interventi immobiliari al fine di migliorare l’accoglienza di clientela e personale. Tra questi la manutenzione delle aree verdi e degli ambienti interni “front” e “back office”, di cortili e atri e la generale revisione degli intonaci con successiva ritinteggiatura degli spazi. Il piano prevede, inoltre, la manutenzione del percorso tattile a beneficio degli utenti e una serie di ulteriori interventi per migliorare il decoro urbano delle sedi. In Sicilia sono 103 le sedi aziendali già coinvolte ad oggi, delle quali 12 presenti in provincia di Agrigento. Tra loro, nuova veste anche per l’ufficio postale di corso Vittorio Veneto a Favara.

“Con questa iniziativa vogliamo rispondere alle aspettative di ogni cittadino, rendendo le nostre sedi più accoglienti e funzionali. Crediamo che un ambiente curato e organizzato possa fare la differenza nell’esperienza del servizio offerto e questo è il nostro obiettivo” – dichiara il responsabile Immobiliare Sicilia di Poste Italiane, Pierluigi Perretta.

“Piano Decoro” insieme al progetto Polis sviluppato in circa 7mila uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti, conferma ancora una volta l’attenzione di Poste Italiane al territorio e alle comunità. Gli investimenti sulla rete fisica più capillare d’Italia finalizzati al miglioramento dei servizi, sia nei piccoli sia nei grandi centri, continuano a essere strategici in tutto il territorio nazionale.