Poste italiane: presentato il rinnovato ufficio “Polis” a Montevago

Nella sede di piazza Repubblica disponibili i servizi della pubblica amministrazione. La soddisfazione della sindaca Margherita La Rocca presente insieme ai rappresentanti aziendali

È stato presentato oggi l’ufficio postale di Montevago in piazza Repubblica, rinnovato nell’ambito del progetto Polis, alla presenza della sindaca Margherita La Rocca e di alcuni rappresentati di Poste Italiane. Polis coinvolge 7mila uffici postali dei comuni con meno 15mila abitanti su tutto il territorio nazionale e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini. “Un personale plauso a Poste Italiane che conferma con questi ultimi investimenti l’attenzione verso i piccoli comuni, in controtendenza con la sempre più diffusa desertificazione bancaria operata dagli istituti che scelgono di abbandonare i territori minori. La valorizzazione dell’ufficio postale di Montevago è per la nostra amministrazione motivo di grande soddisfazione” – ha dichiarato la prima cittadina Margherita La Rocca. “Grazie a Polis e attraverso i recenti interventi strutturali, l’ufficio postale amplia il proprio ruolo di presidio e diventa un nuovo punto di riferimento per i cittadini che potranno così usufruire anche dei servizi della pubblica amministrazione. Per la nostra azienda è un ulteriore importante traguardo raggiunto sul territorio” – ha dichiarato Antonino Foti, direttore della filiale Agrigento di Poste Italiane.



Nella sede, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono anche richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è semplice, basta consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia, un contrassegno telematico da 73,50 euro e la ricevuta del pagamento di 42,70 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali abilitati, sarà l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio. Sempre nell’ambito degli interventi Polis, l’ufficio postale di Montevago ha inoltre ridotto il proprio impatto ambientale, grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della propria sede. Attraverso i pannelli in esercizio, l’ufficio della città belicina beneficia di una produzione annua stimata di oltre 11mila kWh (kilowattora), pari al fabbisogno medio di energia elettrica di circa 4 abitazioni, che in alcuni periodi dell’anno potrà garantire l’autosufficienza energetica dell’ufficio. Disponibile 24h sette giorni su sette anche un ATM Postamat di ultima generazione con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui una soluzione anti-skimming per prevenire la clonazione delle carte di credito, lettore barcode per pagamento dei bollettini prestampati e operazioni di prelievo, interrogazione movimenti e ricariche previste. La rinnovata sede di Montevago è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.