Poste italiane: prosegue il piano di riaperture giornaliere degli uffici postali in provincia di Agrigento

Dalla prossima settimana tornano operativi dal lunedì al sabato altri 4 uffici nell’Agrigentino; 5 le nuove sedi con orario prolungato.

Prosegue il piano di riaperture degli uffici postali nell’Agrigentino. A partire da lunedì 15 giugno tornano operative tutti i giorni, dal lunedì al sabato, le sedi di via Atenea e piazza San Basilio e, in provincia, gli uffici di Castrofilippo e Fillafranca Sicula.

Previsto inoltre il potenziamento degli uffici postali di Aragona, Favara, Racalmuto, Ravanusa e San Giovanni Gemini, che dalla prossima settimana saranno aperti anche il pomeriggio con orario prolungato dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

La riapertura degli uffici postali della provincia di Agrigento è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza per l’emergenza sanitaria, come ad esempio l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass, il posizionamento di strisce sul pavimento che garantiscono il mantenimento della distanza interpersonale e procedure di sanificazione realizzate a tutela della salute di personale e clientela.