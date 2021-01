Precari: Via libera al percorso di stabilizzazione nei comuni siciliani in dissesto

La Regione può procedere con la stabilizzazioni dei precari anche nei 30 comuni in dissesto e dei 45 comuni con piani di riequilibrio, e non di semplice proroga.

Via libera dunque da parte della Corte Costituzionale al percorso di stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione in Sicilia, una platea di circa 10 mila persone, tra Asu ed ex lsu.

Con la sentenza 279/2020 depositata lo scorso 23 dicembre, fa cadere, di fatto, il blocco alle stabilizzazioni scattato all’indomani della decisione del Cdm di impugnare la norma regionale.

Grazie all’approvazione all’ordine del giorno che porta la firma del parlamentare Giusi Bartolozzi, lo scorso lunedì, c’è stato il via libera alla Camera dei Deputati al disegno di legge di bilancio (che contiene anche l’impegno per i precari siciliani) con 298 voti favorevoli, 125 contrari e 8 astenuti. Un provvedimento che ha fatto cosi impegnare il Governo ad intervenire, anche in deroga alla disciplina statale vigente, per consentire ai comuni della Regione siciliana la stabilizzazione dei lavoratori precari.

Tutto questo è stato anche reso possibile grazie all’assessore regionale alle autonomie locali e funzione pubblica Bernadette Grasso, i parlamentari di maggioranza, onorevoli Miceli, Cancelleri, Scoma, Alaimo, Aiello, ed il Governo per il parere favorevole.