“Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta”: al Teatro Panoramica dei templi la cerimonia di premiazione

Questa sera sabato 27 giugno 2026 ore 20:30, al Teatro Panoramica dei Templi la cerimonia di premiazione della XXVII edizione del “Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta”, promosso dal Centro Artistico, Culturale “Renato Guttuso” di Favara, presidente Lina Urso Gucciardino,

Nel corso della serata, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, accanto ai premi del concorso letterario, saranno consegnati anche i “Premi Speciali – Ignazio Buttitta” destinati a donne, uomini, associazioni che si sono particolarmente distinti nel campo sociale, lavorativo, artistico, sportivo, culturale, del volontariato.

Questi i premiati:

Claudia Caramanna, Magistrato; Francesco Torre, accademico; Marco Divitini, interprete dell’arte fotografica; Felice Cavallaro, giornalista e scrittore; Antonio Liotta, editore Casa editrice “Medinova”; Sergio Criminisi, artista e disegnatore; Nataly Arancio, artista; Associazione Folklorica Culturale Tataratà. Il Premio Speciale in ricordo “Antonio Patti”, figura di spicco nel panorama culturale siciliano e del “Premio Buttitta”, prematuramente scomparso, è stato assegnato a Santo Pitruzzella, presidente Ordine dei medici.

Questi i premiati del Concorso Letterario Sezione Poesia.

1 Premio ex aequo: Giovanni Canzoneri – Giovanna Drago

2 Premio: Giuseppina Cassarà

3 Premio ex aequo: Salvatore Gazzara – Rosanna Vicari

Sezione Cuntu

1 Premio ex aequo: Giovanni Macrì – Rosa Di Martino

2 Premio: Emanuele Insinna

3 Premio: Santina Paradiso

Sezione Libri

Saggistica Storica – ex aequo: Luigi Falletti – Pasquale Cucchiara;

Saggistica Arte – Fabio Zarbo;

Saggistica – Beniamino Biondi;

Romanzo Storico – Annamaria Zizza;

Romanzo Biografico – Virginia Asaro;

Memoria – Liliana La Magra;

Poesia in Lingua – Margherita Rimi;

Poesia in Lingua Siciliana – Giovanni Grasso;

Teatro – Lillo Crapanzano;

Graphic Novel – Antonio La Torre Giordano;

Tradizioni – Nino Barone – “Camurria. Parole che raccontano la Sicilia di tutti i giorni”

Romanzo Giallo – Giuseppe Macauda;

Romanzo – Paolo Cuniberti .