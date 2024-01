PREMIO IGNAZIO BUTTITTA 2024

Il Centro artistico, culturale, editoriale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, indìce il Premio di Arte e Cultura Siciliana dedicato al grande poeta siciliano IGNAZIO BUTTITTA, che quest’anno giunge alla XXV edizione.​

Il Premio si articola nelle seguenti sezioni:

Poesia in lingua siciliana: Possono partecipare poeti residenti nel territorio europeo. Si possono inviare non più di due composizioni. La poesia non potrà superare i settanta versi dattiloscritti.

➢ Cuntu – Racconto in lingua siciliana: Il Racconto o Cuntu, inlingua siciliana, dovrà essere inedito e non dovrà assolutamente superare le tre cartelle dattiloscritte.

➢ Libri editi di poesia e narrativa: I libri, editi nell’ultimo quinquennio, devono essere in lingua siciliana o italiana e parteciperanno a sezioni differenti. La narrativa deve avere come argomento, e debbono essere attinenti, temi di storia, tradizione e cultura siciliana.

➢ Saggi: I libri saggio dovranno avere come argomento temi inerenti la cultura siciliana.

Il Centro “Renato Guttuso” prevede anche una “Sezione Giovani” per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, che possono partecipare singolarmente o con elaborati di gruppo. Possono partecipare indifferentemente con poesie, prose o quant’altro sempre con le limitazioni e con le stesse modalità delle altre sezioni del Premio. Gli elaborati e i libri devono pervenire al comitato organizzatore tramite l’Istituto scolastico d’appartenenza, che procederà a inviare un massimo di cinque opere dopo una autonoma selezione interna. ​Quest’anno è stato istituito anche il “Premio Speciale Antonio Patti” in memoria del dottor Antonio Patti, presidente e coordinatore delle giurie del Premio Buttitta, recentemente scomparso, al quale saranno dedicate anche altre iniziative. I concorrenti delle varie sezioni del Premio devono inviare i plichi con gli elaborati al CENTRO CULTURALE RENATO GUTTUSO, VIA Kennedy, 29 – 92026 Favara (AG), specificando POSTA1. Gli elaborati dovranno pervenire al Comitato organizzatore entro il 15 marzo 2024. ​La Cerimonia di consegna dei premi ai vincitori avverrà presumibilmente il 29 giugno 2024. Non è prevista quota di partecipazione. Ai primi tre vincitori di ogni sezione verrà consegnata una artistica targa. Il regolamento completo e ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo email centroguttusofavara@gmail.com