Premio “Marika Caruselli” VIII edizione

La FIDAPA-BPW Italy Sezione di Agrigento, nell’intento di onorare la memoria della fondatrice della Sezione,Marika Nicosia Caruselli, avvocato penalista, ha bandito l’ VIIIedizione del Premio biennale “MARIKA CARUSELLI” da destinare a Giovani donne (max 35 anni), laureate in Giurisprudenza, che abbiano superato l’esame di abilitazione alla professione di Avvocato e siano iscritte all’Albo professionale di Agrigento o di Sciacca.

La domanda di partecipazione, dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata fidapa.agrigento@postecert.itentro e non oltre il 15 Marzo 2023. Si potrà prendere visione del Bando del concorso presso gli Ordini Professionali degli Avvocati dei Tribunale di Agrigento e di Sciacca.

Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione costituita dal Comitato di Presidenza della SezioneFIDAPA di Agrigento, da una socia esperta in materie giuridiche scelta dal Comitato di Presidenza e dalla Past Presidenteistitutrice del Premio.

Alla vincitrice saranno assegnati un premio di € 1.000 e una Targa.