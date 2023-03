PREMIO NAZIONALE DEL PAESAGGIO – Candidatura per l’Italia all’Edizione 2022/2023 del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa

Questa mattina, 14 marzo 2023, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, si è tenuta la cerimonia di consegna del @Premio Nazionale del Paesaggio – IV Edizione – presso il Ministero della Cultura a Roma. E c’era anche il Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca! Il Ministero della cultura (MiC) ha indetto il premio per avviare una ricognizione delle azioni esemplari attuate nel territorio italiano, anche al fine di individuare la Candidatura italiana al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa 2022/2023. Una Commissione, nominata dal MiC, composta da dirigenti dello stesso Ministero e da figure di rilievo nel campo della cultura del paesaggio, ha valutato i progetti pervenuti in relazione agli effetti prodotti dagli stessi nel territorio e agli obiettivi virtuosi perseguiti come:

riqualificazione e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, storico artistici, materiali e immateriali;

riqualificazione e valorizzazione degli usi e dei Paesaggi rurali tradizionali;

riqualificazione delle aree urbane, periurbane e delle periferie urbane degradate o abbandonate;

contrasto al rischio idrogeologico e sismico e al cambiamento climatico;

sostenibilità ambientale (riduzione dei fattori di inquinamento ambientale, impiego di tecnologie ecosostenibili, usi del suolo sostenibili…);

integrazione culturale tra vecchi e nuovi residenti, anche provenienti da altri Paesi;

attuazione di forme di turismo sostenibile, secondo i principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo;

attenzione verso i temi dell’accessibilità e dell’inclusione.



Al Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca è stata consegnata una Menzione speciale. A ritirarlo la Presidente Viviana Rizzuto e il Direttore Creativo del MD5S Emilio Casalini.

“Dal profondo sud della Sicilia il progetto della comunità dei 5 sensi è arrivato al Ministero della Cultura – afferma Viviana Rizzuto – Non ci sono parole per esprimere la gioia di questo risultato nazionale che ci riempie di orgoglio e ci dona nuove energie per continuare sulla strada della #CooperazioneDiComunità, riconoscendo in essa lo strumento privilegiato per trasformare piccoli grandi (bi)sogni individuali in risultati collettivi”.

“Stiamo mettendo tanti mattoncini in ogni segmento necessario per la crescita del nostro territorio. – dichiara Emilio Casalini – Il PAESAGGIO è la dimensione visibile dello spazio in cui viviamo. E il Museo dei 5 Sensi lo sta modificando. In meglio. Grazie al lavoro quotidiano di una comunità. L’edificio sta crescendo. Ed essere qui lo dimostra chiaramente”.