Presentato questa mattina il Progetto C A I E.  Giuseppe Arnone: “Ovunque c’è la opportunità apriremo i nostri centri di ascolto”

Questa mattina presso il Palazzo Italia a Bucarest, in una sala gremita di persone, presentato dal Presidente Fondazione Italiani in Europa prof. Giuseppe Arnone e dal responsabile di Palazzo Italia Giovanni Baldantoni, hanno illustrato il progetto C A I E (CENTRI DI ASCOLTO PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO), quali futuri centri di ascolto Italiani all’estero. Questo progetto è stato già oggetto di interesse nel corso della presentazione del programma elettorale dallo stesso Prof. Giuseppe Arnone in qualità di candidato per la lista del Centro Destra Fratelli d’Italia. Il progetto vuole dare una risposta concreta alle diverse lacune che oggi gli italiani residenti all’estero reclamano verso le Istituzioni che non garantiscono la presenza dello Stato nelle diverse esigenze a supporto dei nostri connazionali all’estero.

“Ovunque c’è la opportunità – ci fa sapere Giuseppe Arnone – apriremo i nostri centri di ascolto, presto campagna di sensibilizzazione tra gli italiani all’estero. Abbiamo dedicato gli ultimi 10 anni della nostra attività per aggregare italiani che hanno la necessità di avere nuove opportunità per fare comunità”.