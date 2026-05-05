Presentazione del libro “Dietro la maschera” di Vanessa Romano ad Agrigento

Sabato 16 maggio 2026, alle ore 16:30, il Bar Milano di piazza Vittorio Emanuele 13 ad Agrigento ospiterà la presentazione del libro *Dietro la maschera*, scritto da Vanessa Romano, autrice favarese. L’incontro rappresenta un’occasione speciale per avvicinarsi all’opera e al mondo narrativo dell’autrice, che invita il pubblico a partecipare a un momento di condivisione e confronto attorno ai temi del libro. Il sottotitolo ideale dell’appuntamento sembra essere proprio l’invito rivolto dall’autrice: “Vi aspetto per togliere insieme la maschera”. La presentazione sarà a ingresso libero e al termine è previsto anche il firmacopie, dando così ai lettori la possibilità di incontrare Vanessa Romano, ricevere una dedica personale e approfondire direttamente con lei curiosità e riflessioni sul volume. L’evento si svolgerà in una cornice centrale e facilmente raggiungibile della città, offrendo a lettori, amici e appassionati di libri un pomeriggio dedicato alla cultura e alla letteratura.