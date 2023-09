Presentazione del libro “I Miei Sette Padri” di Adelmo Cervi a Agrigento

Sabato 23 settembre 2023, la città di Agrigento si prepara ad accogliere un evento straordinario: la presentazione del libro “I Miei Sette Padri” di Adelmo Cervi. Questo toccante libro racconta la storia tragica dei sette fratelli Cervi, partigiani eroici che furono brutalmente trucidati dai fascisti al mattino del 28 dicembre 1943, nel poligono del tiro a segno di Reggio Emilia. Un evento che ha segnato profondamente la storia italiana e la lotta per la libertà.

Il libro di Adelmo Cervi è un tributo commovente ai suoi fratelli caduti e una testimonianza poderosa delle atrocità commesse durante il periodo della Resistenza. La narrazione offre uno sguardo intimo sulla vita di questi sette uomini coraggiosi e sulla determinazione che li ha spinti a combattere per la libertà del loro paese.

La presentazione avrà luogo nella suggestiva cornice della Sala Pio La Torre della CGIL di Agrigento alle ore 10:00. L’evento sarà onorato dalla partecipazione del Segretario Provinciale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, il quale condividerà la sua prospettiva sulla rilevanza dei temi trattati nel libro in relazione al mondo sindacale e ai lavoratori. La lotta per i diritti dei lavoratori e la Resistenza sono temi che si intrecciano profondamente in questa straordinaria storia.

Inoltre, Angelo Lauricella, Segretario Provinciale dell’ANPI, fornirà una prospettiva storica sul contesto in cui si sviluppa la narrazione di Adelmo Cervi, mettendo in evidenza l’importanza di preservare la memoria storica per le future generazioni.

L’autore, Adelmo Cervi, chiuderà l’evento con un discorso emozionante, concludendo la presentazione del libro e rispondendo alle domande del pubblico. Sarà un’occasione unica per i presenti di interagire direttamente con l’autore e di approfondire ulteriormente i temi trattati nel libro.

“I Miei Sette Padri” di Adelmo Cervi è un libro che tocca il cuore e la mente, una testimonianza straziante di coraggio e sacrificio. L’evento di presentazione presso la CGIL di Agrigento promette di essere un’occasione memorabile per i lettori, gli appassionati di storia e coloro che desiderano onorare la memoria di chi ha lottato per la libertà dell’Italia.