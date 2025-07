Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono orgoglioso di Francesca Albanese e Voi?

Continuano incessantemente i massacri di Israele contro i palestinesi affamati e assetati in fila per un pugno di farina o un po’ di acqua con centinaia di morti e di feriti soprattutto bambini, donne e civili.

Vigliacchi! E sono complici anche tutti coloro che oggi tacciono o trovano mille appigli per schierarsi con l’infame genocidio, e, pur avendone la possibilità, non agiscono e anzi continuano a fare affari con il Governo israeliano assassino, razzista e genocida.

“L’arbitrio dei potenti è, anche, accettato col silenzio di chi avrebbe il dovere Istituzionale di dire la propria opinione e invece preferisce il silenzio assordante”, stanno silenti non avendo il coraggio morale e civile per schierarsi pubblicamente con il governo assassino israeliano.

Francesca Albanese, nostra concittadina emerita, più di Sinner il quale non paga le tasse in Italia, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato dal 1948 ha presentato, all’inizio di luglio, un Rapporto sul ruolo cruciale delle multinazionali nel sostenere le azioni di occupazione dello Stato israeliano. (invito alla lettura del libro “la strada per Be’er Sheva” di Ethel Mannin uscito nel 1963, ma più cheattuale, che è stato il primo romanzo occidentale a narrare la Nakka ossia la pulizia etnica operata dalle milizie sioniste israeliane nel 1948 ed il conseguente esodo dei palestinesi, cacciati dalle terre abitate da centinaia e centinaia di anni, scritto in un periodo in cui parlare dei massacri sionisti dei palestinesi era estremamente difficile)

In questo rapporto ha denunciato tutte le aziende che collaborano di fatto con il genocidio del popolo palestinese a Gaza. Ci dice cioè che il genocidio a Gaza non è solo il frutto della volontà assassina del governo israeliano di Netanyahu ma è reso possibile oltre che da una rete di complicità politiche, da una grandequantità di imprese multinazionali che hanno fatto dello sterminio del popolo palestinese una fonte di guadagno.

Il rapporto di Francesca Albanese, la quale non parla a titolo personale, appena pubblicato, è stato pubblicamente attaccato dagli Usa. Questo attacco è stato condotto senza contestare minimamente i dati esposti dalla nostra concittadina ma sostenendo la tesi secondo la quale “le multinazionali non sarebbero vincolate al diritto internazionale e alle indicazioni di condotta fornite dalle Nazioni Unite”, tradotto in italiano per gli USA è legittimo che le multinazionali facciano business con un genocidio!Quindi chi non è d’accordo con questo principio va punito! Alla faccia della democrazia del mondo occidentale. Gli interessi economici prevalgono sulle leggi umane e di convivenza civile!

Quindi secondo questa interpretazione gli interessi privati delle multinazionali sarebbero superiori alla legalità internazionale.

Inoltre, il segretario di stato statunitense Marco Rubio ha annunciato sanzioni personali verso Francesca Albanese portando come argomento che questa avrebbe dovuto, nella sua azione, conformarsi al diritto degli Usa e di Israele prima ancora che al diritto internazionale.

Cari Presidenti non vi può sfuggire che in entrambi i casi il diritto internazionale e la stessa legittimità delle Nazioni Unite sono fortemente messe in discussione.

Secondo queste interpretazioni gli interessi delle multinazionali e delle norme statunitensi e israeliane sono superiori e prevalgono sul Diritto Internazionale.

Il Vostro silenzio è condivisione di questa interpretazione? Gli italiani hanno il diritto di sapere!

Tutto ciò è inaccettabile e dovrebbe esserlo in primo luogo per Voi, nella qualità di Presidente della Repubblica Italiana e Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ricordo a me stesso che la Repubblica italiana è parte delle Nazioni Unite e la Nostra Costituzione all’articolo 10 afferma: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Inoltre l’articolo 11, sempre della nostra Costituzione, dopo aver ripudiato la guerra, recita: “Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo “.

Fra le organizzazioni internazionali preposte allo scopo di operare per la pace e la giustizia tra le nazioni, la prima è sicuramente, senza alcun dubbio, l’organizzazione delle Nazioni Unite per conto delle quali Francesca Albanese, ripeto nostra concittadina di cui andare orgogliosi, ha redatto il rapporto sopra citato.

La nostra concittadina è quindi perseguita dalla più grande potenza mondiale perché invece di piegarsi all’arbitrio del più forte si è conformata all’applicazione del diritto internazionale che, ai sensi della nostra Costituzione, deve essere considerato superiore e sovraordinato ai singoli sistemi giuridici statuali e tanto più agli interessi privati delle multinazionali, infatti la nostra Costituzione parla di “limitazioni di sovranità” per gli interessi superiori di pace giustizia.

Voi in quanto Presidenti della Repubblica e del Consiglio dei Ministri avete il dovere di levare la Vostra parola a difesa della nostra concittadina che nell’esercizio delle sue funzioni non solo denuncia le complicità nel genocidio attuato dallo stato israeliano a Gaza ma difende il diritto internazionale e con esso la lettera e lo spirito della nostra Costituzione.

Cari Presidenti avete il dovere politico di dire agli italiani che rappresentate quale è il Vostro pensiero, il silenzio non è utile a nessuno.