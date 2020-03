Presidiata la stazione Caldare di Aragona. Identificati tutti i viaggiatori in arrivo dal nord Italia

Stasera presidiata la stazione Caldare di Aragona, dove i Carabinieri dell’Arma coordinati dal Comandante Paolino Scibetta di concerto con gli Agenti della Polizia Municipale di Aragona, hanno identificato tutti i viaggiatori in arrivo e scesi alla suddetta Stazione Ferroviaria.

Identificati anche alcuni concittadini provenienti dalle regioni del Nord, accertate le circostanze di eccezionalità per il loro ritorno, sono stati accompagnati presso le loro dimore dove osserveranno insieme ai familiari conviventi la quarantena di 14 giorni.

“Ringrazio le Forze dell’Ordine per l’incessante lavoro che stanno svolgendo, – scrive il Sindaco Giuseppe Pendolino – continuo a rinnovarVi l’invito di stare a casa e seguire le prescrizioni indicate. Preciso che ad oggi non si registrano casi di cittadini positivi al COVID – 19. Solo attraverso la limitazione dei contatti sociali riusciremo a superare tale situazione. Mi sembrava doveroso avvisarVi per evitare eventuali allarmismi. Grazie sempre della collaborazione”.

#andràtuttobene

#iorestoacasa