Presso “G. Ambrosini” di Favara i primi tre contratti di lavoro nel percorso di apprendistato

All’ I.P.S.S.E.O.A. “G. Ambrosini” di Favara è arrivato il momento della stipula dei primi contratti di lavoro nel percorso di apprendistato di I livello che vedono, come protagonisti, tre alunni: Tinaglia Antonio della IVa, Capizzi Gerlando e Pagliaro Alfredo della IVc.

È un’occasione in più che si offre ai ragazzi che possono cosi affiancare alla formazione in aula la formazione in azienda cominciando a muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Formazione e non solo perché lo studente diviene lavoratore assumendo il doppio status con l’opportunità di conseguire il diploma di maturità professionale studiando e lavorando allo stesso tempo. Grazie a questa iniziativa l’IPSSEOA “G. Ambrosini” rafforza il rapporto con il territorio e restituisce fiducia ai giovani che hanno scelto di frequentarlo per realizzare il loro progetto di vita.

La scuola ha potuto avviare tali percorsi grazie alla stipula dei protocolli d’intesa con due aziende del mondo della ristorazione che operano nel territorio: il ristorante “Kalos”di Agrigento e “Lo Zenzero” ristorante Concordia di Racalmuto.

Il progetto oltre ad avere come attori gli alunni e le aziende, è frutto del coinvolgimento di diverse parti:

L’istituzione formativa IPSSEOA “G. Ambrosini diretta dalla prof.ssa Milena Siracusa

I docenti referenti prof.ssa Arnone M. e prof.ssa Romano R.J. che hanno curato la progettazione

Il tutor ANPAL dell’istituto sig. Carroccio Vincenzo e il consulente regionale ANPAL in contratti di apprendistato di I livello dott.ssa Maimone Carmelina.