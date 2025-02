Prestigiosa Laurea Honoris Causa a Lia Minio per il suo impegno nell’arte e nella comunicazione

Un prestigioso riconoscimento è stato conferito alla direttrice dell’Accademia dello Spettacolo Palladium di Favara, Lia Minio, che ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Scienze della Comunicazione per Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo artistico audiovisivo. L’onorificenza è stata assegnata dall’Università Internazionale ISFOA, durante una solenne cerimonia svoltasi presso il suggestivo Salone del Castello Angioino Aragonese di Gaeta. L’evento ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco provenienti dall’Italia, dall’estero e dalla Santa Sede, contribuendo a rendere questo appuntamento un’occasione unica e di grande rilievo. Alla cerimonia era presente anche il Rettore Vicario dell’ISFOA, Prof. Dott. Vincenzo Mallamaci, che ha consegnato l’onorificenza a Lia Minio, elogiandone il talento e l’impegno nel panorama artistico e culturale.

“La laurea honoris causa celebra un importante riconoscimento a corollario delle molteplici attività sia artistiche che di solidarietà che la Dott.ssa Lia Minio svolge da sempre, distinguendosi con passione e impegno”, ha dichiarato il Prof. Mallamaci. Questo importante traguardo rappresenta non solo un meritato riconoscimento per il lavoro svolto da Lia Minio nel campo dello spettacolo e della comunicazione, ma anche un tributo al valore della cultura e dell’arte come strumenti di crescita e inclusione sociale.