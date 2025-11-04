Prestigioso riconoscimento per lo chef Giuseppe Moscato: premiato a Roma dalla Federazione Italiana Cuochi

Lunedì, nella Capitale, sono stati consegnati i prestigiosi riconoscimenti della Federazione Italiana Cuochi (FIC), tra cui quello assegnato al favarese Giuseppe Moscato, membro dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani. A Moscato è stato conferito il Collare “Collegium Cocorum”, una delle più alte onorificenze nel mondo della ristorazione, riservata agli chef che hanno maturato oltre 25 anni di attività professionale distinguendosi per dedizione, competenza e passione nel valorizzare la tradizione gastronomica italiana.



Il Collare, ispirato ai riconoscimenti che nell’antica Roma venivano attribuiti ai cuochi imperiali, rappresenta un simbolo di eccellenza, impegno e continuità tra passato e presente. Visibilmente emozionato, Giuseppe Moscato ha dichiarato: “Sono immensamente onorato e profondamente emozionato di aver ricevuto il prestigioso Collare Collegium Cocorum. Questo riconoscimento non è solo un premio, ma il simbolo di oltre 25 anni di dedizione, passione e rispetto per la nostra amata cucina italiana. Dedico questo traguardo alla mia famiglia, ai miei maestri e a tutti i colleghi che hanno condiviso con me questo lungo e straordinario percorso”.



Un premio che valorizza non solo la carriera di Moscato, ma anche il suo costante impegno nel promuovere la cultura culinaria siciliana, portando in alto i sapori, i colori e le tradizioni della nostra terra.“Onorare la tradizione e il prestigio della nostra millenaria arte culinaria – ha aggiunto – sarà sempre la mia missione”.

Con questo riconoscimento, Giuseppe Moscato conferma il proprio ruolo di ambasciatore della cucina siciliana, portando con orgoglio il nome di Favara e della Sicilia nel panorama gastronomico nazionale.