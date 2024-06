Prevenzione anti-zanzare a Favara: ecco il calendario degli interventi

A partire dal 17 giugno 2024, il Comune di Favara effettuerà il primo intervento adulticida contro le zanzare all’interno del centro abitato. Le operazioni si svolgeranno nelle ore notturne, dalle 23:00 alle 06:00, con l’obiettivo di ridurre la popolazione di zanzare e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Durante le notti in cui verranno effettuati gli interventi, i cittadini sono invitati a seguire queste importanti precauzioni: non lasciare nei balconi e negli spazi aperti alcun prodotto commestibile, biancheria, animali, ecc. Inoltre, è fondamentale mantenere ben chiuse tutte le aperture delle abitazioni per evitare l’ingresso delle sostanze utilizzate durante l’intervento.

Gli interventi saranno eseguiti secondo il seguente calendario e le rispettive aree di intervento: lunedì 17 giugno 2024 verrà trattata l’area compresa tra Viale Pietro Nenni, Via Agrigento e Via Portella verso la periferia nord-est. Mercoledì 19 giugno 2024 l’intervento interesserà l’area delimitata da Viale Pietro Nenni, Via Agrigento e Via Portella e dall’area compresa tra Viale E. Berlinguer, Via Sant’Angelo, Piazza Libertà, Via Umberto, Piazza Capitano Vaccaro, Via Mendola, Via Toscana, Viale Progresso e Via Don Giuseppe Arcieri. Infine, venerdì 21 giugno 2024 sarà trattata l’area compresa tra Viale Berlinguer, Via Sant’Angelo, Corso Vittorio Veneto e Viale Aldo Moro verso la periferia sud-ovest. Il Comune di Favara invita tutti a rispettare le indicazioni fornite per garantire la massima efficacia dell’intervento e la sicurezza della comunità. Per ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Favara.