Previsioni per i probabili eletti in Consiglio Comunale a Favara dopo ballottaggio

A seguito del risultato elettorale del primo turno per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale a Favara avevo preparato un articolo dove, provando a fare le previsioni dei due casi possibili di vincita di uno dei due candidati, assegnavo gli eventuali eletti Consiglieri Comunali in base a quanto previsto dall’articolo 3 “Modifiche di norme in materia di composizione del consiglio comunale” della legge 11 agosto 2016 n 17 che modifica la precedente legge 15 settembre 1997 n 35.

Con la legge 11 agosto 2016 n 17 appunto vengono introdotte alcune novità tra i quali:

a) viene assegnato il seggio di Consigliere Comunale al candidato Sindaco non eletto e più votato e detratto da quelli spettanti all’opposizione :

Ovviamente a mio modesto parere, che non sono affatto un uomo di legge, ritengo che la legge n 17/2016 nata a modifica di una precedente legge la n 35/1997 di per se stesso annulla tutti gli eventuali chiarimenti intercorsi tra il 1997 ed il 2016 perché sarebbero stati assorbiti, appunto dalla legge di modifica, qualora ritenuti importanti. In più credo che una legge sia al di sopra di circolari e interpretazioni vari in quanto appunto non hanno valore di legge.

Pertanto l’attribuzione dei seggi dovrebbe avvenire secondo quanto previsto al punto 6 dell’art 4 che recita: “alla lista o al gruppo di collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato comunque il 60 per cento dei seggi, semprechè nessun altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi……….”.

Aggiungo sempre per chiarezza l’art. 6 della legge 5 aprile 2011 n 6: Il comma 6 dell’art. 4 ed il comma 7 dell’art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, si interpretano nel senso che ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 4 e del comma 4-bis dell’art. 7, non sono ammesse all’assegnazione di seggi.

Specificando quando detto io pubblico, a beneficio di quanti fossero interessati, i possibili eletti consiglieri sia nel caso di vittoria di Antonio Palumbo che nel caso di vittoria di Salvatore Montaperto.

La distribuzione che segue non tiene conto degli eventuali apparentamenti che i candidati Sindaco potrebbero fare entro i 7 giorni dalle votazioni del primo turno. Chiaramente gli eventuali apparentamenti cambierebbero profondamente la distribuzione dei seggi spettanti alla coalizione i quali verrebbero ripartiti su più liste rispetto a quelle originarie della coalizione.

Distribuzione seggi senza attribuzione del premio di maggioranza (ipotesi secondo l’opinione ricorrente) in caso di vittoria al ballottaggio di Antonio Palumbo.

Il primo seggio di Consigliere Comunale spetterà a Salvatore Montaperto.

Alle liste collegate ad Antonio Palumbo spetterebbero 3 seggi così distribuiti:

Favara per i beni comuni 2 seggi i cui eletti sarebbero CucchiaraPasquale, Airò Farulla Angelo

Partito Democratico 1 seggio il cui eletto sarebbe Bellavia Salvatore

Alle liste collegate a Montaperto spetterebbero 12 seggi così distribuiti:

Diventerà Bellissima 3 seggi i cui eletti sarebbero Fanara Salvatore, Mignemi Miriam, Bacchi Marco

Fratelli d’Italia 2 seggi i cui eletti sarebbero Agnello Maria Grazia, Vullo Antonio Pio,

Vivi Favara 2 seggi i cui eletti sarebbero Pitruzzella Alessandro, Sanfratello Carmelo

UD.C. 2 seggi i cui eletti sarebbero Milazzo Massimo, Lombardo Mariano

Montaperto x Favara 2 seggi i cui eletti sarebbero Maglio Vito, Virone Carmen

Facciamo Squadra 1 seggio il cui eletto sarebbe Nipo Onofrio,

Alle liste collegate ad Infurna spetterebbero 8 seggi così distribuiti:

Democrazia Cristiana 3 seggi i cui eletti sarebbero Castronovo Gaspare, Nobile Gerlando, Zambito Marianna

Azzurri x Favara 2 seggi i cui eletti sarebbero Sorce Ignazio, Cipolla Antonio

Onda-Cambiare passo 2 seggi i cui eletti sarebbero Lentini Giuseppe, Indelicato Miriam

Forza Italia 1 seggio il cui eletto sarebbe Paolo Dalli Cardillo

Distribuzione seggi con attribuzione del premio di maggioranza in caso di vittoria al ballottaggio di Salvatore Montaperto.

Il primo seggio di Consigliere Comunale spetterà ad Antonio Palumbo.

Alle liste collegate ad Antonio Palumbo spetterebbero 2 seggi così distribuiti:

Favara per i beni comuni 1 seggio il cui eletto sarebbero CucchiaraPasquale

Partito Democratico 1 seggio il cui eletto sarebbe Bellavia Salvatore

Alle liste collegate a Montaperto spetterebbero 14 seggi così distribuiti:

Diventerà Bellissima 3 seggi i cui eletti sarebbero Fanara Salvatore, Mignemi Miriam, Bacchi Marco

Fratelli d’Italia 3 seggi i cui eletti sarebbero Agnello Maria Grazia, Vullo Antonio Pio, Airò Gaetano

Vivi Favara 2 seggi i cui eletti sarebbero Pitruzzella Alessandro, Sanfratello Carmelo

UD.C. 2 seggi i cui eletti sarebbero Milazzo Massimo, Lombardo Mariano

Montaperto x Favara 2 seggi i cui eletti sarebbero Maglio Vito, VironeCarmen

Facciamo Squadra 2 seggi i cui eletti sarebbero Nipo Onofrio, Caramazza Sergio

Ovviamente questi non sono dati ufficiali ma calcolati secondo i miei dati e le mie conoscenze. Mi scuso con gli interessati ed i i lettori per eventuali errori, nella speranza di aver fatto cosa gradita.