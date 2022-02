Prima vittoria targata 2022 per la Pro Favara che domina tutti i novanta minuti.

Un 2-1 che sta stretto ai ragazzi di Francesco Tudisco che hanno costruito oltre 10 palle gol e che poi hanno dovuto soffrire negli ultimi interminabili minuti (compresi gli 8 di recupero) per via del gol dello Sciacca che ha riaperto la gara e soprattutto per l’incredibile espulsione di Morris. Su questo episodio bisogna dire che si è trattato di un palese errore di numero di maglia. Il direttore di gara aveva precedentemente ammonito il numero 7 King. Nel finale Morris ha commesso un fallo in attacco ricevendo il giallo. Pochi secondi dopo l’arbitro, scambiandolo per King, ha estratto il rosso (doppio giallo) tra l’incredulità di tutti e le proteste legittime dei dirigenti gialloblù. Gioco interrotto per lungo periodo ma il direttore di gara non ha voluto rettificare il provvedimento. Adesso si attende il referto del Giudice Sportivo. In caso di squalifica di Morris (per palese errore di numero di maglia) la Pro Favara presenterà ricorso facendo fede anche ad eventuali immagini televisive.