Primo giorno di lavoro per i gialloblu: al ‘Bruccoleri’ inizia l’avventura in serie D

Primo giorno di lavoro al “Bruccoleri” per i gialloblu. I trenta convocati, tra conferme, nuovi arrivi e qualche atleta in prova, si sono ritrovati puntuali alla convocazione dell’Asd CastrumFavara. Dopo il benvenuto dato al gruppo atleti e allo staff tecnico da parte del presidente onorario Salvatore Crapanzano e da altri dirigenti, la squadra è scesa subito in campo per iniziare una nuova ed esaltante avventura in vista del campionato di serie D.

Prima sessione dedicata ad esercizi fisici ed atletici ma con ampio spazio anche al pallone, con una partitella che ha dato la possibilità al centinaio di tifosi presenti in tribuna di poter ammirare i primi “tocchi” dei futuri beniamini. Il programma, in vista dei primi allenamenti congiunti, prevede doppie sedute giornaliere.