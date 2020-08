Primo test stagionale della Pro Favara. A Pergusa ottime indicazione nell’amichevole con il Licata, squadra di serie D

Prima uscita stagionale della Pro Favara targato Luca Cavallo. Questo pomeriggio, nello splendido impianto di Pergusa la formazione del presidente Rino Castronovo ha affrontato il Licata, compagine in ritiro proprio nello splendido impianto ennese, dando per lunghi tratti spettacolo e calcio di categoria superiore. Si è trattato di un allenamento congiunto stabilito dai due tecnici Luca Cavallo e Davide Boncore. Per i favaresi è stata , come detto, la prima amichevole stagionale che ha dato positive indicazioni al tecnico ligure, con una squadra che ha fatto una gran bella figura difronte ad una formazione di serie D, candidata ai piani alti della classifica.

“Sono soddisfatto- ha detto l’allenatore della Pro Favara Luca Cavallo- dell’approccio della squadra, della personalità espressa, della tenuta fisica dopo queste settimane di preparazione atletica. Ho visto un bel gioco di squadra e soprattutto un grande affiatamento tra i compagni, tra veterani e giovani”.

La partita è terminata 1-1. Al gol su rigore messo a segno dai licatesi ha risposto nella ripresa il giovane Contino.

Da domani si continua con doppia seduta di allenamenti al “Bruccoleri”.