Pro Favara 1984: Una squadra che investe sul futuro del calcio giovanile

Un entusiasmante stage calcistico si è svolto l’altro ieri presso lo storico stadio comunale “Bruccoleri” di Favara, organizzato dalla rinomata società SSD Pro Favara 1984. Rivolto ai nati tra il 2004 e il 2007, lo stage aveva l’obiettivo di selezionare e formare una promettente rosa U19 di alto livello. L’iniziativa ha registrato una partecipazione di oltre trenta giovani talenti provenienti da diverse località dell’Agrigentino e persino da altre province.



La giornata è iniziata con la fase di registrazione, durante la quale i giovani aspiranti calciatori hanno mostrato grande determinazione e desiderio di mettersi alla prova. Successivamente, sotto l’attenta guida dell’allenatore Juniores Carmelo Trupia e del suo staff composto da Gero Trupia ed Alessio Castronovo, i partecipanti hanno affrontato una intensa sessione di allenamento. Gli esercizi, i test fisici e le partitelle hanno messo in luce il talento e la passione dei giovani, dimostrando il loro impegno nel raggiungimento dei propri obiettivi.



Durante l’evento, si sono uniti ai partecipanti importanti membri del club, tra cui il Direttore Generale Gino Mendolia e il Direttore Sportivo Tino Longo. Quest’ultimo ha colto l’occasione per condividere le ambizioni e i sogni della società gialloblù, sottolineando l’importanza della formazione giovanile e l’impegno nella valorizzazione della squadra Juniores.



Non sono mancati nemmeno gli esempi di successo provenienti dalla prima squadra, con la presenza dei giocatori Fabio Bossa, Pietro Marino e Roberto Miano. La loro partecipazione ha ispirato e motivato i giovani talenti, dimostrando loro che i sogni nel calcio possono diventare realtà con impegno e dedizione.



Il progetto #vivaiogialloblu’ ha ufficialmente preso il via sotto il caldo torrido dell’evento, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nel calcio giovanile di Favara. La società Pro Favara 1984, con la sua serietà e determinazione, ha l’obiettivo di ampliare ulteriormente il progetto nel tempo, offrendo opportunità e una solida base per i giovani calciatori.



Alla fine dell’evento, sia lo staff organizzativo che i responsabili U19 hanno espresso grande soddisfazione per il successo ottenuto. L’apprezzamento da parte dei numerosi giovani partecipanti, alcuni provenienti da diversi comuni dell’Agrigentino e anche da fuori provincia, ha dimostrato l’importanza di iniziative come questa nel fornire una piattaforma di crescita e sviluppo per i talenti emergenti.