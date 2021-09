Pro Favara a Sciacca per il primo derby stagionale. In maglia gialloblù arriva l’attaccante Ibrahim Bamba, con un passato in serie D

Primo derby stagionale per la Pro Favara impegnato domani pomeriggio a Sciacca. La squadra agli ordini di Andrea Pensabene oggi ha ultimato la preparazione con la rifinitura al “Bruccoleri”. Al gruppo si è aggregato l’attaccante Ibrahim Bamba, classe 2000, di nazionalità Costa d’Avorio, proveniente dal Casteltermini e in passato ha indossato le maglie di Troina e Paternò in serie D.

Indisponibile il centrocampista argentino Nahuel Sendin. Rientra in squadra David Biancola, in tribuna domenica scorsa per disturbi intestinali.

Ecco i convocati da Andrea Pensabene:

Sendin, Scannella, Di Trapani, Biancola, Marino, Fragapane, Fallea, Rizzo, Pontini, Marchica, Piraneo, Aureliano, King, Contino, Rinoldo, Cocuzza, Morris, Carioto, Ibrahim Bamba.