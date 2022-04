Pro Favara – Akragas. Limitazioni al traffico veicolare per la giornata di domani 24 Aprile 2022

Limitazioni al traffico veicolare per la giornata di domani 24 Aprile 2022 dalle ore 7:00 fino a fine necessità;

In occasione del derby tra la “S.S.D Pro Favara 1984 e la SSD Akragas 2018” che si terrà domani, 24 aprile alle ore 16:30 presso lo stadio comunale “G. Bruccoleri”, valevole per il campionato regionale dilettanti di “Eccellenza”, è stato istituito il divieto di transito veicolare ed il divieto di sosta con rimozione in Piazzale dei Giochi Olimpici. È stato anche istituito il divieto di transito veicolare in via Mazzola e nel tratto di strada che da via Capitano Callea collega via Cicero e di Francisca con via Mazzola ad esclusione dei residenti. Divieto di sosta invece, con rimozione nelle strade di seguito elencate: Via Cicero e di Francisca, da angolo via Capitano Callea ad angolo via Mazzola, nel tratto adiacente allo stadio comunale e via dello Sport.